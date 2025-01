FK Miercurea Ciuc a achizitionat un fotbalist roman, dar l-a prezentat ca fiind maghiar. Liderul Ligii 2 "a uitat" ca are doua meciuri pentru Romania U21

UPDATE: FK Miercurea Ciuc a anuntat venirea lui Lorand Fulop si a bifat, astfel, prima achizitie a iernii. In comunicatul oficial, liderul din Liga 2 a facut "o gafa" si l-a numit pe acesta "fotbalist ungur", desi a precizat in text ca este nascut la Targu Mures, in Romania. Fulop, care are doua meciuri pentru echipa nationala a Romaniei sub 21 de ani, dar care are si cetatenie maghiara, a semnat pe un an si jumatate cu FK Miercurea Ciuc, pana la finalul sezonului urmator, pana in vara lui ... citește toată știrea