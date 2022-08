FK Miercurea Ciuc a facut instructie cu Steaua in Ghencea! Francisc Dican: "Am trecut de un prag psihologic." Analiza completa si ce a spus de adversari

FK Miercurea Ciuc a reusit sa ia primele puncte in acest sezon de Liga 2, in partida cu Steaua, de la Bucuresti, pe care nu a invins-o oricum, ci cu 4-0. Echipa lui Francisc Dican a parasit, astfel, ultimele locuri din clasamentul Ligii 2 si a prins un pic de moral.FK Miercurea Ciuc a facut instructie cu Steaua: 4-0. Francisc Dican, incantat de evolutie si scorFK Miercurea Ciuc a fost o echipa pragmatica, punctand la putinele sanse de gol pe care le-a avut. S-a lasat chiar dominata in anumite ... citeste toata stirea