FK Miercurea Ciuc a pus la respect, o repriza, CSC Selimbar, suficient pentru a castiga si a urca pe loc direct promovabil. Sibienii pierd locul 1 dupa chiar prima etapa din play-off

Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc a gazduit de 1 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, ultimul meci al primei etape a play-off-ului Ligii 2. Trupa lui Claudiu Niculescu, liderul campionatului in majoritatea timpului in aceasta editie, a fost o gluma de echipa, de "Ziua pacalelilor", FK Miercurea Ciuc invingand cu 2-0 dupa o prima repriza controlata autoritar, in care a marcat de doua ori, si o a doua parte a intalnirii in care a jucat inteligent si si-a conservat avantajul de pe tabela. ... citește toată știrea