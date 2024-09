FK Miercurea Ciuc a trecut cu victorie si peste "cel mai greu meci"! Robert Ilyes, incantat de jucatorii sai: "Echipa are inima si vointa." Dar e dezamagit de public

FK Miercurea Ciuc a trecut cu brio si peste "cel mai greu meci" de pana acum avut in campionat, dupa cum a numit Robert Ilyes partida din deplasare cu ACSM Resita, contand pentru etapa a 6-a a Ligii 2. Echipa care a marcat prima a castigat, intr-adevar, jocul, asa cum anticipa antrenorul harghitenilor, insa meciul nu a fost unul "strans", fara multe ocazii de gol, asa cum poate se asteptau unii, in urma avancronici facute de Ilyes.Cu 3-2 s-au impus ciucanii in Valea Domanului, dupa ce au ... citește toată știrea