FK Miercurea Ciuc a inregistrat in Ghencea, luni seara, contra Stelei, al doilea esec consecutiv in campionat, pentru prima data in acest sezon, din care au trecut 13 etape. 0-1 s-a incheiat meciul, cu un gol marcat pe final, trupa lui Robert Ilyes venind dupa 1-2 acasa contra liderului CSC Selimbar.Ramasa la patru puncte in spatele ultimei pozitii calificabile in play-off, cu sase etape pana la finalul sezonului regular, echipa din Harghita a transmis prin antrenorul Ilyes ca este mai degraba ... citeste toata stirea