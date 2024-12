FK Miercurea Ciuc castiga derby-ul cu Metaloglobus si e tot mai aproape de intrarea in play-off-ul Ligii 2 de pe locul 1!

Partida FK Miercurea Ciuc - Metaloglobus, programata marti, 10 decembrie, inchide runda cu numarul 16 din Liga 2. Intalnirea, cu ora de incepere 17:00, este una foarte importanta in contextul in care ambele formatii sunt vazute de adversare ca si calificate in play-off-ul intrecerii sau cu sanse foarte mari sa se regaseasca in grupa respectiva.Inaintea disputei directe, FK Miercurea Ciuc si Metaloglobus sunt despartite de sase puncte, ocupand locurile 1 si 3, cu 35, respectiv 29 de puncte. ... citește toată știrea