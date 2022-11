FK Miercurea Ciuc - Dinamo se joaca de la ora 20:00, in deschiderea etapei a 13-a a Ligii 2. Pe harghiteni ii napadesc amintiri frumoase de la primul joc contra adversarului de astazi

Etapa a 13-a a Ligii 2 debuteaza de astazi, joi, 3 noiembrie, cu un meci interesant. FK Miercurea Ciuc, echipa aflata pe loc de play-off, o intalneste pe teren propriu pe Dinamo, o pretendenta la Top 6 si mai apoi la promovare, de la ora 20:00. Diferenta de puncte dintre ele inaintea desfasurarii meciului este de patru puncte.Cele doua cluburi s-au mai intalnit o singura data intr-un meci oficial, in 2018, in Cupa Romaniei, cand harghitenii, prezenti in Liga 3, reuseau marea surpriza si ... citeste toata stirea