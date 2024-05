FK Miercurea Ciuc, la pamant! CS Mioveni a facut-o KO in 30 de minute, iar reactia lui Robert Ilyes spune totul despre situatia din interior: "O problema a lovit in cap jucatorii si n-am stiut sa gestionam situatia"

FK Miercurea Ciuc a fost o echipa fara vlaga in partida cu CS Mioveni, de joi seara, din deplasare. Ciucanii nu au miscat in fata trupei lui Constantin Schumacher, in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2. Au cedat cu 1-3!Formatia lui Robert Ilyes a primit trei goluri in nici 30 de minute, iar prestatia jucatorilor l-a dezamagit pe antrenor, care, dupa cum a afirmat la finalul intalnirii, nici nu stia pe cine sa inlocuiasca in defensiva, fiind dezamagit de mai toti jucatorii.FK Miercurea Ciuc, ... citește toată știrea