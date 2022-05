FK Miercurea Ciuc, pentru a doua oara consecutiv campioana U19 a Romaniei. A invins "U" Cluj la scor in finala Ligii Elitelor, cu El-Sawy in mare forma. Harghitenii merg din nou in UEFA Youth League

FK Miercurea Ciuc arata prin rezultatele pe care le inregistreaza la juniori ca are in acest moment, poate, cea mai performanta academie de fotbal din Romania. O demonstreaza pentru al doilea an la rand cu grupa sub 19 a clubului, cea mai importanta grupa de juniori, care castiga din nou Liga Elitelor rezervata acestei categorii de varsta.Ciucanii vor reprezenta din nou Romania in UEFA Youth League, echivalentul UEFA Champions League pentru echipele de seniori.FK Miercurea Ciuc U19, pentru a ... citeste toata stirea