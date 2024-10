FK Miercurea Ciuc si-a mai trecut o victorie in cont, contra CSM Focsani, iar Robert Ilyes a facut o dezvaluire: "Trebuie sa recunosc ca imi dau lacrimile cand intru in vestiar"

FK Miercurea Ciuc isi continua parcursul pozitiv in acest sezon si dupa etapa a 9-a a Ligii 2, dupa meciul de pe teren propriu cu CSM Focsani. Harghitenii s-au impus la limita in fata penultimei clasate, dar au mai pus o victorie la statistica si s-au distantat si mai mult in funtea clasamentului fata de principalele urmaritoare.Cu 1-0 a castigat echipa ciucana in fata celei vrancene, cu un gol marcat in debutul partii secunde a partidei, iar marcator a fost din nou slovacul Jozef Dolny, care ... citește toată știrea