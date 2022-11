FK Miercurea Ciuc si arbitrul Robert Avram - Octavian Ursu 1-2. CS Comunal Selimbar da lovitura pe taram harghitean si castiga din nou dupa sapte meciuri

Octavian Ursu, introdus pe teren incepand din repriza secunda, a fost omul meciului la Miercurea Ciuc, marcand de doua ori pentru CS Comunal Selimbar, golul decisiv dandu-l in al cincilea minut de prelungiri.Cu 2-1 s-a impus trupa sibiana in fata unui adversar care etapa de etapa este ajutata pe fata de arbitri, de parca cineva superior in fotbalul romanesc doreste FK Miercurea Ciuc neaparat in play-off si poate chiar si in Liga 1.Pentru al doilea joc consecutiv, ciucanii au beneficiat de o ... citeste toata stirea