FK Miercurea Ciuc si CSM Focsani pun punct etapei 9 din Liga 2, de la ora 20:00. Liderul pare sa aiba o misiune usoara in fata echipei la care debuteaza ca antrenor Sorin Colceag

Ultimul meci al etapei a 9-a a Ligii 2 are loc pe terenul liderului campionatului, la Miercurea Ciuc, lucru care s-a intamplat si in precedentele trei runde. Indiferent de rezultat, echipa antrenata de Robert Ilyes ramane pe prima pozitie, pe care se afla inca de la finalul etapei a 2-a.FK Miercurea Ciuc este gazda, de la ora 20:00, in fata nou-promovatei CSM Focsani, formatie la care debuteaza noul sau antrenor principal, Sorin Colceag.Etapa 9 si-a consumat opt meciuri sambata, de la ora 11: ... citește toată știrea