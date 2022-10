FK Miercurea Ciuc U19, eliminata din UEFA Youth League inca din prima runda. Campioana Romaniei a pierdut la scor returul cu Galatasaray U19, din Turcia

FK Miercurea Ciuc U19 nu a reusit sa faca surpriza in returul cu Galatasaray U19, din runda 1 a UEFA Youth League.Dupa 1-1 in prima mansa, in Romania, in Turcia partida a fost transata fara probleme in favoarea gazdelor, cu scorul de 4-0. Dupa primele 45 de minute rezultatul era egal.FK Miercurea Ciuc U19, eliminata din UEFA Youth League inca din turul 1FK Miercurea Ciuc U19 a reusit sa scape fara gol primit in primele 45 de minute ale partidei din Turcia, dar repriza a doua a fost fara ... citeste toata stirea