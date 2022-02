Flavius Stoican nu tine de scaun: "N-ai rezultate, pleci!"

Articol de GSP - Publicat joi, 10 februarie 2022, 22:01 / Actualizat joi, 10 februarie 2022 23:30Dinamo - CSU Craiova 1-6. Dinamo a pierdut la scor cu oltenii, iar Flavius Stoican spune ca nu tine de postul de antrenor al "cainilor". DDB doreste sa-l readuca la club pe Dusan Uhrin."Fara cuvinte. Am facut un meci prost, am inceput de la 0-1, am luat gol la primul sut... apoi penalty inainte de pauza, 0-2.Joc slab, multe greseli. Am incercat sa schimbam sistemul, sa jucam cu 5 fundasi, sa ... citeste toata stirea