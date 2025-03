Florentin Petre stie cine poate decide Derby de Romania: "Cu FCSB sa faca diferenta"

Articol de Tudor Belivaca - Publicat marti, 25 martie 2025, 17:52 / Actualizat marti, 25 martie 2025 18:42Florentin Petre (49 de ani), antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit despre debutul lui Dennis Politic la echipa nationala in duelul San Marino - Romania, scor 1-5.Dennis Politic, fotbalistul celor de la Dinamo, si-a facut debutul pentru "tricolori" in minutul 80 al disputei cu selectionata din San Marino. In putinele minute pe teren, Politic a incasat un cartonas galben. ... citește toată știrea