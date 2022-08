Florin Bratu, OUT de la nationala U21 * Prima reactie a antrenorului + Cine e favorit sa-l inlocuiasca

Articol de GSP - Publicat luni, 15 august 2022, 13:07 / Actualizat luni, 15 august 2022 13:24Florin Bratu nu mai este, incepand de astazi, selectionerul nationalei U21. Federatia a anuntat oficial incheierea colaborarii cu tehnicianul in varsta de 42 de ani.Rezultatele lui Bratu nu au fost bune (2 victorii, 2 egaluri si 4 infrangeri), insa el a condus "tineretul" numai in jocuri amicale, in conditiile in care obiectivul care i-a fost trasat la angajare era sa alcatuiasca o formatie pentru ... citeste toata stirea