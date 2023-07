Articol de Vlad Rosu - Publicat duminica, 16 iulie 2023, 07:05 / Actualizat duminica, 16 iulie 2023 07:22Atacantul Florin Costea (38 de ani) si-a ales favorita in meciul dintre FCU Craiova si FCSB, derby-ul primei etape a noii editii de Superliga.FCU Craiova - FCSB, in prima etapa din SuperLiga, are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 si Digi Sport 1Fost jucator la ambele formatii, Florin Costea a spus ca va fi ... citeste toata stirea