Florin Iacob a jucat din nou in Liga 3, dupa 13 ani: "Parca m-am intors in timp. Terenul a fost groaznic, vestiarul arata la fel, soba cu lemne..." Portarul, despre sansele Brasovului la promovarea in Liga 2

SR Brasov si-a asigurat prezenta in play-off-ul Seriei 6 din Liga 3 dupa victoria cu scorul de 1-0 obtinuta, sambata, pe terenul celor de Olimpic Zarnesti.Cu mai multe achizitii perfectate in aceasta iarna pe teren, printre care si portarul Florin Iacob, brasovenii au obtinut toate cele trei puncte gratiei reusitei lui Marius Savu din minutul 15.Desi mai sunt de disputat doua runde din sezonul regular al Ligii 3, deja se cunosc echipele care vor evolua in play-off si in play-out in Seria 6. ... citește toată știrea