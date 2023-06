Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 19 iunie 2023, 09:34 / Actualizat luni, 19 iunie 2023 09:35Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul presedinte al LPF, l-a amenintat la GSP Live pe Florin Manea (47), impresarul care opinase cu o zi in urma la GSP Live ca "nea Mitica nu se pricepe la jucatori, ma rugam sa nu-mi laude fotbalistii". Acum, impresarul isi cere scuze."Imi pare rau ca am intrat in gura lui. Mi se pare ca nu are ochi la jucatori, din pacate. Ce am spus era ca o gluma. Poate pur ... citeste toata stirea