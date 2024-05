Florin Maxim a semnat un nou contract cu Corvinul. "Speram ca, peste cateva zile, sa ne bucuram dupa finala Cupei Romaniei"

Realizarile lui Florin Maxim ca antrenor la Corvinul Hunedoara nu sunt trecute cu vederea. A promovat echipa in Liga 2, va termina play-off-ul pe podium, dar fara sa o poata duce in SuperLiga din cauza unor probleme ce nu tin de el, si, peste acestea, a reusit performanta istorica sa o califice in finala Cupei Romaniei.Drept rasplata, lui Maxim i-a fost propusa prelungirea contractului, iar antrenorul nascut la Brad, la circa 50 de kilometri distanta de Hunedoara, a acceptat oferta.Anuntul ... citește toată știrea