Florin Maxim, inaintea debutului in Europa League cu Corvinul: "Asteptarile sunt mari." N-a vazut-o "pe viu" pe Paksi FC, dar spera ca i-a facut "o imagine corecta"

Corvinul joaca astazi, 11 iulie 2024, din nou intr-o competitie europeana dupa o pauza de 42 de ani.Echipa din Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei in 2024, din postura de divizionara secunda, intalneste, de la ora 20:00, pe stadionul din Paks, un oras in partea de sud a Ungariei, formatia Paski FC, detinatoarea Cupei Ungariei si a doua clasata in recenta editie a primei ligi din tara vecina.Inaintea jocului tur a dublei manse din Turul 1 al Europa League, din partea Corvinului au vorbit ... citește toată știrea