Florin Maxim si jucatorii Corvinului, provocati in direct din studio * "Atunci sa ii vad, nu acum! E alta mancare de peste"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 17 aprilie 2024, 22:42 / Actualizat miercuri, 17 aprilie 2024 23:03Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, a oferit o prima reactie dupa ce si-a dus echipa in finala Cupei Romaniei, dupa 3-1 cu FC Voluntari.Finala are loc pe 15 mai, la SibiuCealalta semifinala se joaca joi: Otelul - U Cluj, de la ora 20:30Tehnicianul a vorbit despre performanta hunedorenilor si spune ca nu are vreo preferinta pentru adversara din finala.FOTO. Florin ... citește toată știrea