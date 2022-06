Florin Nita, entuziasmat dupa victoria cu Finlanda: "Am aratat ca suntem caractere!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 00:15 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 01:08Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Natiunilor. "Tricolorii" castiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Florin Nita (34 de ani) a vorbit dupa succesul Romaniei.Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marti, pe 14, cu Muntenegru (ora 21:45, stadion Giulesti, liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaTV)ROMANIA - ... citeste toata stirea