Florin Prunea insista ca Iuliu Muresan sa ramana la Dinamo! "Nu este foarte usor sa renunti la administratorul special!"

Administratorul special al lui Dinamo, Iuliu Muresan, s-a gandit in repetate randuri sa paraseasca echipa din Stefan cel Mare.Totusi, cei de la club l-au facut sa se razgandeasca de fiecare data. Situatia de la Dinamo este neclara, iar echipa spera sa ramana si in acest sezon pe prima scena a fotbalului romanesc.Fostul oficial de la Dinamo, Florin Prunea, considera ca lucrurile nu trebuie sa se schimbe, din nou, in Stefan cel Mare. De asemenea, el a insistat sa i se acorde incredere in ... citeste toata stirea