Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 06 august 2023, 07:16 / Actualizat duminica, 06 august 2023 07:25Florin Raducioiu a comentat egalul lui Dinamo cu U Cluj, 1-1, explicand ce le lipseste "cainilor".Fostul mare atacant al lui Dinamo s-a bucurat pe primul punct obtinut de formatia alb-rosie in acest sezon. A laudat organizarea defensiva a trupei lui Ovidiu Burca, dar spune ca echipa mai are nevoie de intariri in atac.U Cluj - Dinamo 1-1Dupa Cristian Balgiu, Ahmed Bani s-a ... citeste toata stirea