Florin Raducioiu, concluzie dura dupa meciul echipei nationale: "Multi jucatori m-au dezamagit. Sunt sincer si realist"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 22 martie 2024 23:45 / Actualizat sambata, 23 martie 2024 00:39Fostul atacant Florin Raducioiu (54 de ani) a fost extrem de nemultumit de jocul prestat de "tricolori" in remiza cu Irlanda de Nord, scor 1-1.Florin Raducioiu este de parere ca Romania a facut un meci slab din punctul de vedere al jocului coletiv in aceasta seara. Acesta se astepta ca "tricolorii" sa practice un joc mai combinativ, in loc sa abuzeze de actiuni individuale. ... citește toată știrea