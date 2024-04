Florin Raducioiu ii ofera lui Mihai Rotaru cea mai buna varianta de antrenor pentru Universitatea Craiova: "Se va bate la titlu!"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat joi, 11 aprilie 2024, 10:28 / Actualizat joi, 11 aprilie 2024 10:58Florin Raducioiu (54 de ani), fost mare atacant al Romaniei, are incredere in Constantin Galca (52 de ani), colegul sau din "Generatia de Aur", ca poate reprezenta o solutie pentru Universitatea Craiova, in contextul in care antrenorul Ivaylo Petev a plecat din tabara oltenilor.Raducioiu l-a comparat pe Galca, cu aceasta ocazie, cu Mirel Radoi, unul dintre antrenorii despre care s-a ... citește toată știrea