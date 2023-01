Florin Raducioiu l-a desfiintat pe Burca: "Esti incoerent in ce faci si ce spui" + "Jucatorilor cine le plateste facturile? Parintii?"

Articol de GSP - Publicat joi, 19 ianuarie 2023, 11:48 / Actualizat joi, 19 ianuarie 2023 12:34Florin Raducioiu, fost atacant la Dinamo, l-a criticat in termeni duri Ovidiu Burca, dupa conferinta de presa in care antrenorul si-a criticat jucatorii care au facut greva pentru ca nu si-au primit salariile.Raducioiu nu intelege schimbarea de atitudine a lui Burca, care sustinea ca "Dinamo e pe drumul cel bun", inainte de intrerupere Ligii 2.DINAMOBurca, ai uitat? In 2004, antrenorul lui ... citeste toata stirea