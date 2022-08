Florin Raducioiu nu a mai rezistat dupa FCSB - Hermannstadt: "Falsam campionatul. E inadmisibil!"

Articol de GSP - Publicat luni, 29 august 2022, 10:04 / Actualizat luni, 29 august 2022 10:14Florin Raducioiu (52 de ani), fostul mare international, a rabufnit la finalul meciului dintre FCSB si Hermannstadt, scor 2-2.Fostul atacant a comentat problemele financiare de la Hermannstadt, unde jucatorii sunt neplatiti de luni bune. In primele secunde ale meciului de pe Arena Nationala, jucatorii Sibiului au protestat stand nemiscati. In acele momente, cei de la FCSB au pasat in propria ... citeste toata stirea