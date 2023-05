Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 26 februarie 2023, 22:48 / Actualizat duminica, 26 februarie 2023 22:55FCSB s-a impus in deplasarea cu FC Arges, scor 2-1, si incheie etapa cu numarul 27 din SuperLiga pe podium. Florin Raducioiu i-a transmis lui Gigi Becali sa nu mai iroseasca aptitudinile lui Deian Sorescu in postul de fundas dreapta.Sorescu a inceput disputa de la Pitesti ca aparator dreapta. Urcat in partea secunda in extrema, fostul dinamovist a marcat primul gol in tricoul ... citeste toata stirea