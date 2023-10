Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 10:34 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 11:04Fostul international Florin Raducioiu (53 de ani), ex-jucator si oficial la Dinamo, prevede o victorie a "cainilor rosii" in aceasta seara, in meciul cu CFR Cluj de pe Arena Natioala, programat la ora 21:30.Fara victorie in campionat de aproape doua luni, de pe 19 august, Dinamo va avea o misiune complicata in aceasta seara, cand va primi vizita celor de la CFR Cluj, locul 2 ... citeste toata stirea