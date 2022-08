Florin Stinga a bifat prima victorie cu Viitorul Pandurii. Invinsa, Dinamo: "Am format un grup unit la Targu Jiu". Cum i-a catalogat pe "caini"

Viitorul Pandurii a strans primele puncte in acest sezon de Liga 2. In etapa a 3-a, gorjenii au trecut cu 2-0 de Dinamo, prin reusitele lui Claudiu Dragu, minutul 56, si Alexandru Micle, minutul 85.Elevii lui Florin Stinga au urcat cateva locuri in clasament, aproape de mijlocul ierarhiei, de locul 10.Viitorul Pandurii a trecut de Dinamo, Florin Stinga e multumitFormatia din Targu Jiu nu a facut cele mai bune 45 de minute, dar partea a doua a aratat mult mai bine si nu doar pentru ca a ... citeste toata stirea