CS Tunari a fost spulberata, sambata, la Ghiroda, langa Timisoara, de CSC Dumbravita, scor 1-6, in etapa a 6-a a Ligii 2, suferind cel mai drastic esec in aceasta runda a campionatului, nu insa si cel mai rusinos rezultat din acest sezon, acesta apartinandu-i in continuare Progresului Spartac, 0-6 acasa, in runda a 3-a cu Concordia Chiajna.De altfel, CS Tunari si Progresul Spartac sunt cele mai slabe echipe din Liga 2 pana in acest moment, cel putin din punct de vedere al punctelor obtinute, ... citeste toata stirea