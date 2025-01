Florin Tanase a marcat golul #100 in Superliga * Marea rivala, principala "victima"

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 26 ianuarie 2025, 21:50 / Actualizat duminica, 26 ianuarie 2025 22:17Florin Tanase (30 de ani), mijlocasul ofensiv de la FCSB, a marcat in victoria cu UTA Arad (1-0), din runda cu numarul #23, si a ajuns la 100 de goluri inscrise in Superliga.In minutul 63 al meciului de la Arad, Florin Tanase a deschis scorul dintr-un penalty controversat primit de campioana Romaniei. A fost al doilea gol marcat de Tanase pentru FCSB in ... citește toată știrea