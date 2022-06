Florinel Coman a influentat decisiv noua tactica * Octavian Popescu, sacrificat in viitorul sezon

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 23 iunie 2022, 07:46 / Actualizat joi, 23 iunie 2022 08:10Mihai Stoica a anuntat ca Octavian Popescu va fi retras ca inter la FCSB, in sistemul 4-3-3, pentru ca in pozitia lui favorita, atacant lateral stanga, va fi folosit Florinel Coman, argumentul fiind ca "nu ne putem bate joc de Florinel, e singurul post pe care a dat randament".FCSB a facut achizitii in defensiva, insa va modifica asezarea in teren a fotbalistilor ... citeste toata stirea