Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 03 decembrie 2023 23:45 / Actualizat duminica, 03 decembrie 2023 23:59Florinel Coman (25 de ani), extrema stanga de la FCSB, crede ca bucurestenii au practicat un joc foarte slab in partida cu Otelul Galati, scor 0-2.Florinel Coman este nemultumit de faptul ca FCSB marcheaza doar din faze fixe in ultima perioada.FCSB - OEsELUL 0-2Imagini halucinante surprinse de fotoreporterul GSP la marginea terenului, in ultimul minut din FCSB - Otelul! ... citeste toata stirea