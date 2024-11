Florinel Coman i-a dat raspunsul lui Gigi Becali, dupa propunerea de a veni inapoi la FCSB: "Viitorul o sa arate frumos"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 09 noiembrie 2024 23:50 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 00:27Florinel Coman i-a dat raspunsul lui Gigi Becali, dupa ce finantatorul lui FCSB i-a propus sa se intoarca la echipa cu care a iesit campion in Superliga in stagiunea precedenta.Coman a fost vandut la Al Gharafa, in Qatar, in aceasta vara. FCSB l-a cedat pentru 5,25 milioane de euro. Florinel Coman a fost prezent pe Arena Nationala la meciul castigat de FCSB in fata celor de ... citește toată știrea