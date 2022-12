Florinel Coman l-a enervat pe Gigi Becali * Cum se vede situatia extremei de la FCSB in interiorul clubului

Articol de GSP - Publicat sambata, 17 decembrie 2022, 14:33 / Actualizat sambata, 17 decembrie 2022 14:53Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre situatia in care se afla Florinel Coman.Extrema de 24 de ani a intrat in dizgratia lui Gigi Becali, dupa o serie de prestatii slabe, iar patronul FCSB este gata sa renunte la el, in schimbul a 3 milioane de euro.FCSBMihai Stoica a reactionat dur dupa ce a auzit ce a declarat Dica: "O prostie! Inclin sa cred ca nu stie nimic ... citeste toata stirea