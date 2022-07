Florinel Coman nu concepe sa mai rateze un nou titlu cu FCSB: "Trebuie sa castigam orice meci"

Articol de GSP - Publicat duminica, 03 iulie 2022, 08:41 / Actualizat duminica, 03 iulie 2022 09:31Florinel Coman (24 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, este gata sa faca orice pentru a castiga titlul alaturi de echipa sa.Dupa doi ani in care a fost macinat de accidentari, Coman pare ca si-a revenit. Acesta a avut prestatii bune in primele doua amicale ale verii, reusind un gol in partida pe care FCSB a castigat-o la pas cu Zimbru Chisinau, scor 6-1.FCSBToni Petrea dezvaluie de ce a ... citeste toata stirea