Focsani si Bucuresti, gazdele noilor semifinale care vor determina finalistele ce lupta pentru al saselea loc promovabil din Liga 3 in Liga 2. FRF a stabilit jocurile

Federatia Romana de Fotbal a organizat astazi, 7 iunie 2024, tragerea la sorti pentru stabilirea celor doua noi semifinale care, ulterior, determina finala din care va promova a sasea echipa in aceasta vara din Liga 3 in Liga 2.In urma tragerii la sorti au rezultat urmatoarele jocuri:CSM Focsani - SCM Ramnicu ValceaCS Dinamo Bucuresti - CSC Ghiroda si Giarmata Vii Bilele cu numele echipelor in interiorul lor au fost introduse intr-o singura urna si primele doua extrase au determinat primul ... citește toată știrea