Foresta a dat Primaria Suceava in judecata! Chiar daca echipa va fi exclusa din Liga 3, conducerea cere plata restului de 300.000 de euro

Problemele financiare au dus Foresta Suceava intr-o situatie cu final trist! Echipa care era clasata pe locul 1 in Seria 1 din Liga 3 la final de 2023 va fi exclusa in curand din campionat, urmand sa nu se mai prezinte la meciurile din acest an.Practic, dupa cum a transmis si presedintele Andrei Ciutac pentru Liga2.ro, lucrurile sunt clare si Foresta Suceava nu va mai exista in acest sezon, cand FRF o va anunta, oficial, ca exclusa din divizie.Ce s-a intamplat la Foresta Suceava. ... citește toată știrea