Forfait! Simona Halep a anuntat ca se retrage de la doua turnee

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 26 decembrie 2024, 14:45 / Actualizat joi, 26 decembrie 2024 14:50Rasturnare de situatie in cazul Simonei Halep, care ar fi trebuit sa inceapa in forta anul 2025, participand la doua turnee. Aceasta a anuntat ca inca resimte dureri si nu va putea juca la Auckland, respectiv Australian Open.Auckland Open urmeaza sa se dispute in perioada 30 decembrie - 5 ianuarie, iar Simona Halep primise wild card si ar fi trebuit sa participe. Apoi, ar fi urmat ... citește toată știrea