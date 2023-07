Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 13 iulie 2023, 16:12 / Actualizat joi, 13 iulie 2023 16:22Jandarmeria Bucuresti este in alerta, dupa ce fanii FCSB a primit acceptul de a juca derby-ul cu Dinamo (22 iulie, 21:30) in Ghencea.Fanii CSA Steaua au protestat vehement impotriva decizie si au transmis mesaje pe retele de socializare in care au amenintat ori doar au anticipat incidente la derby-ul pe care trupa lui Gigi il va disputa cu Dinamo.CSA STEAUAUltrasii Stelei fac totul ... citeste toata stirea