Fost atacant al Craiovei Maxima, internat in stare grava

Articol de Narcis Drejan - Publicat marti, 12 martie 2024, 20:52 / Actualizat marti, 12 martie 2024 21:14Marian Bicu (63 de ani), fostul atacant al Craiovei Maxima, in perioada 1981-1986, cu 170 de prezente in tricoul Stiintei, si 60 de reusite, se afla in stare grava, la Spitalul Judetean din Craiova.Bicu a suferit un AVC, luni dimineata, la ora 4:00, si i-a fost afectata intreaga parte stanga, conform afirmatiilor facute de membrii familiei.Sotia lui Marian Bicu sta alaturi de fosta ... citește toată știrea