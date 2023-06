Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 29 iunie 2023, 18:43 / Actualizat joi, 29 iunie 2023 19:30"Veteranul" Cristian Sirghi a promovat cu Otelul in prima liga, dar nu va mai continua la Galati din postura de jucator. In varsta de 36 de ani, acesta a fost numit in functia de team-manager al echipei lui Dorinel Munteanu.Sunt miscari de trupe la Galati, cu mai putin de trei saptamani inainte de startul noii editii din Superliga. Cristian Sirghi, un jucator emblematic pentru galateni, campion ... citeste toata stirea