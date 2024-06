Fost "decar" la UTA revine in Romania pentru a jucat pentru Corvinul! Denis Hrezdac continua cu hunedorenii

Olandezul Desley Ubbink se intoarce in Romania dupa un an de la despartirea de UTA, pentru care a evoluat in precedentele doua sezoane de prima liga.De aceasta data, mijlocasul ultima data fost la FC Emmen va juca in Liga 2, pentru Corvinul, atras de posibilitatea de a juca in patru meciuri de cupe europene cu hunedorenii.Desley Ubbink se intoarce in Romania, la CorvinulFostul "decar" al aradenilor de la UTA a acceptat oferta Corvinului, cu care va juca si in preliminariile Europa League. ... citește toată știrea