Fost jucator din Liga 1, aproape de transferul carierei * Semneaza cu locul 2 din Bundesliga!

Articol de Vlad Nedelea - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 13:10 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 13:10Aissa Laidouni (26 de ani), fostul mijlocas al celor de la FC Voluntari, ar urma sa semneze cu Union Berlin, locul secund in clasamentul din Bundesliga.Fotbalistul tunisian al campioanei Ungariei, Ferencvaros, ar urma sa efectueze vizita medicala in Germania in decursul zilei de azi, noteaza maghiarii de la Nemzeti Sport. Sursa citata mai arata ca suma de transfer s-ar ridica la 4 ... citeste toata stirea