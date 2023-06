In ziua in care nu mai putin de 12 jucatori de la Real Bradu au fost suspendati intre o luna si trei luni din fotbal fiindca aveau cont la case de pariuri, Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat in mod asemanator si un alt jucator.Este vorba despre Razvan Cluci, care in ultimele doua sezoane a fost legitimat la CSC Ghiroda si Giarmata Vii, tot un club din Liga 3.Cluci a fost jucator si in Liga 2, la Ripensia, si, aparent, din ceea ce reiese din declaratiile ... citeste toata stirea