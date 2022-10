Fost lider mondial ATP, in spital dupa ce a suferit un infarct: "Daca mi se poate intampla mie, inseamna ca i se poate intampla oricui"

Articol de GSP - Publicat joi, 13 octombrie 2022 23:22 / Actualizat joi, 13 octombrie 2022 23:54Todd Woodbridge (51 de ani), fost lider mondial in anii '90 in ierarhia de dublu din ATP, a suferit un infarct minor joia trecuta, insa acum se afla in afara oricarui pericol.De noua ori campion la Wimbledon in proba de dublu (16 turnee de Grand Slam in total), australianul a explicat problemele cu care s-a confruntat. Durerile in piept au fost primul semn care a prevestit infarctul, eveniment ce ... citeste toata stirea