Fost sportiv, printre victimele dublei tragedii aviatice din Romania

Articol de GSP - Publicat joi, 03 martie 2022, 16:04 / Actualizat joi, 03 martie 2022 16:23Vlad Carp, fost jucator si arbitru de rugby, se afla printre cei sapte militari decedati miercuri seara in dublul accident aviatic petrecut in judetul Constanta.Vlad Carp era maistru militar clasa I si se afla in echipajul elicopterului IAR 330-Puma plecat in cautarea MiG-ului disparut de pe radare. Scafandru marin, fostul sportiv fusese cooptat la bord in eventualitatea in care pilotul aeronavei s-ar ... citeste toata stirea